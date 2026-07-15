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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachtrag zu Stromausfall nach Brand in Umspannwerk - Brandursache technischer Defekt

Northeim (ots)

37574 Einbeck, OT Kreiensen/Greene, Montag, 13.07.2026, 02.07 Uhr

GREENE (mil) -

Nach dem Brand am vergangenen Montag in einem Umspannwerk in Greene, welcher einen stundenlangen Stromausfall nach sich zog (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6313958), steht nur die Brandursache fest.

Ein direktes Betreten des Brandortes durch die Polizei war aufgrund von Überspannungsgefahr und nicht kalkulierbaren Gefahren nicht möglich. Ein Abschalten des Umspannwerks zur Begehung wurde jedoch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit abgelehnt, um weitere Stromausfälle (u. a. bei Stadtwerken und medizinischen Einrichtungen) zu vermeiden. Die Brandortaufnahme erfolgte schließlich mittels Bildaufnahmen, die durch einen Fachmitarbeiter des Energieversorgers in einem speziellen Schutzanzug erstellt wurden. Es ergaben sich keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Sabotage. Aals Brandursache wurde ein technischer Defekt durch Durchbrennen eines Leistungsschalters festgestellt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde anschließend der Brandort wieder freigegeben. Eine Gesamtschadenshöhe liegt bislang nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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