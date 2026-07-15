Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Anzeige wegen Ruhestörender Lärm

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, OT Berka, Lange Reihe, Dienstag, 14.07.2026, 22.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstagabend gingen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen lauter Musik und Geschrei ein. Eine Streife der Polizei Northeim suchte schließlich den 45-jährigen Verursacher auf. Dieser weigerte sich zunächst die Musik leiser zu drehen und zeigte sich unkooperativ. Schließlich konnten die eingesetzten Beamten ihn zur Reduzierung der Lautstärke bewegen, war jedoch weiterhin uneinsichtig.

Gegen den 45-jährigen Mann wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Ruhestörung eingeleitet.

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