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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Rewe Markt), Montag, der 13.07.2026, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf bislang unbekannte Weise die linke, hintere, Fahrzeugtür des PKW eines 39- jährigen aus Bodenfelde und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Tatörtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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