Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Uslar (ots)

Uslar, (go), Bella Clava, Sonntag, der 12.07.2026, 12:50 Uhr. Ein 34- jähriger aus Göttingen führte einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Des Weiteren wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, eine Blutprobe angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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