POL-NOM: Umfangreiche Kontrollmaßnahmen nach Hinweisen aus der Bevölkerung - Diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet
Northeim (ots)
37154 Northeim, Weißer Budenweg/Mühlenstraße/Nordring/Rhumestraße, Samstag, 11.07.2026, 19.00 Uhr - Sonntag, 12.07.2026, 05.30 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung führte die Polizei Northeim vermehrte Kontrollen in den Straßen Nordring, Rhumestraße, Mühlenstraße und Weißer Budenweg in Northeim zur Abend- und Nachtzeit durch.
Im Rahmen der Durchfahrtskontrollen konnten zwei Verstöße in der Mühlenstraße, davon einmal Befahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und einmal mangelhafte Sicherung eines Kindersitzes, geahndet werden.
Im Bereich des Weißen Budenweges stellten die kontrollierenden Beamten zwölf Parkverstöße und ein Durchfahrtsverbot fest. Zudem führten sie diverse sensibilisierungs- und verkehrserzieherische Gespräche durch.
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