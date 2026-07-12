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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Freitag, 10. Juli 2026, 15:30 Uhr

Northeim (hot)

Ein Beschuldigter betritt den Supermarkt, packt zwei große Einkaufstaschen mit diversen Waren und stellt sie im Eingangsbereich ab.

Ein zweiter Beschuldigter betritt den Supermarkt, entwendet eine der Taschen und flüchtet. Da ein Angestellter den Vorfall beobachtet hat, kann die Entwendung der zweiten Tasche verhindert werden.

Anschließend flüchten beide Beschuldigten vom Tatort.

Der Inhalt der entwendeten Tasche ist derzeit noch unbekannt. In der zurückgelassenen Tasche befanden sich Waren im Wert von ca. 420 Euro.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551/9148-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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