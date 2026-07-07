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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl am Osterbergsee

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, Dehneweg, Osterberg-Plaza Tatzeitraum: 25.06.2026, 22:30 Uhr, bis zum 26.06.2026, 08:30 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum kam es auf dem Osterberg-Plaza in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl von zwei Kraftstromkabeln, einem Stromverteiler und einem CEE-Adapter. Die Gegenstände im Gesamtwert von circa 800 Euro wurden durch den Geschädigten aufgrund einer Veranstaltung auf dem Osterberg-Plaza über Nacht dort gelassen. Am nächsten Morgen stellte man fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Gegenstände entwendet hatte. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden.(geh)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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