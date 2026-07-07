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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsdiebstahl im Jobcenter Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, Alte Gasse, Jobcenter Bad Gandersheim

Tatzeit: 03.07.2026 19:00 Uhr bis 05.07.2026 14:40 Uhr

In dem oben genannten Tatzeitraum ist es zu einem Einbruchsdiebstahl im Jobcenter gekommen. Bislang unbekannte Täterschaft hebelt hierbei ein Fenster auf, dringt in den Innenraum ein und durchwühlt diesen. Anschließend entfernt sich die Täterschaft auf bislang unbekanntem Weg. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden.

Der Sachschaden wird durch die eingesetzten Beamten derzeit auf 500EUR geschätzt. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (BUS)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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