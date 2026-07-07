Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter flüchtete nach Einbruch - Polizei Northeim ermittelt mit Hochdruck

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Montag, 06.07.2026, 22.17 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine männliche Person verschaffte sich am Montagabend um 22.17 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer örtlichen Bäckereifiliale in der Lauenförder Straße in Nörten-Hardenberg. Als die alarmierte Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort eintraf flüchtete der Mann zunächst zu Fuß vom Tatort in Richtung seines in der Nähe geparkten Pkw. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen unmittelbar die fußläufige Verfolgung auf, konnten jedoch eine anschließende Flucht mit dem Pkw nicht verhindern. Eine 26-jährige Polizeibeamtin verletzte sich hierbei leicht, war jedoch weiterhin dienstfähig.

Das zuständige Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Mann aufgenommen. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der flüchtigen Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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