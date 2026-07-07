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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallverursacher gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Friedrichstraße, Montag, 06.07.2026, 12.00 - 12.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person befuhr am Montagmittag mit einem bislang nicht näher bekannten Fahrzeug die Friedrichstraße von der Göttinger Straße kommend in Richtung Wilhelmstraße. Hierbei touchierte sie den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten blauen VW einer 42-jährigen Frau. Dieser erlitt Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel. Anschließend setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden.

Die Polizei Northeim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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