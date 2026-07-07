Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsversuch gescheitert

Northeim (ots)

37154 Northeim, Graf-Otto-Straße, Samstag, 04.07.2026, 17.02 Uhr - Montag, 06.07.2026, 06.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person versuchte sich im Tatzeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu de einem Gebäude eines ortsansässigen Zustellstützpunktes der Post zu verschaffen. Das Aufhebeln eines Fensters blieb jedoch erfolgslos, sodass es nicht zu einem Eindringen in das Gebäude kam.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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