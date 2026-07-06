Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Wiensen/Bodenfelde, K 449, Samstag, der 04.07.2026, 15:29 Uhr. Eine 57- jährige Fahrerin eines Motorrades aus Kassel befuhr die K 449 aus Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen. Im Verlauf eines Überholvorganges einer Landmaschine mit Anhänger touchierte sie den Anhänger linksseitig im Heckbereich. Hierdurch geriet das Motorrad ins Schleudern und kam anschließend zu Fall. Die 57- jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Am Motorrad sowie am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

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