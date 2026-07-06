Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Eichhagen, (Parkplatz Arztpraxis), Donnerstag, der 02.07.2026, zwischen 09:35 Uhr und 11:40 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr aus einer Parklücke aus und touchierte dabei die linke Fahrzeugseite des rechts daneben geparkten PKW eines 27- jährigen aus Göttingen. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 3000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

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