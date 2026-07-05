Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Kleingarten

Northeim (ots)

Moringen, Badeanstaltsweg (Kleingartenverein)

Samstag, 04.07.2026

In dem Zeitraum zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli dieses Jahres haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt zum Grundstück einer Kleingartenparzelle verschafft und dort diverses Werkzeug sowie Gartenmaterialien im Gesamtwert von über 1600EUR entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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