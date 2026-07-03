PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37589 Kalefeld - Echte, Wiesengrund

Tatzeit: 02.07.2026, 17:30 Uhr bis 03.07.2026, 13:20 Uhr

Der Fahrer eines bislang unbekannten gelben Fahrzeugs touchiert einen seitlich ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrer ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 3000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorfall geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden (WSH).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 06:58

    POL-NOM: Sachbeschädigung von Fensterscheiben - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim/ OT Sudheim, Schuhstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 18.00 Uhr - Donnerstag, 02.07.2026, 10.15 Uhr NORTHEIM (mil) - In dem Tatzeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag wurden insgesamt drei Fensterscheiben eines örtlich ansässigen Schuhgeschäftes auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 06:53

    POL-NOM: Freilaufender Hund beißt Fußgänger und seinen Hund

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Bergstraße, Donnerstag, 02.07.2026, 07.15 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 57-jähriger Mann ging mit seinem Hund am Donnerstagmorgen in der Bergstraße spazieren, als plötzlich ein anderer Hund unvermittelt auf den angeleinten Hund des 57-jährigen losging. Der Hund lief von einem nicht umzäunten Grundstück auf die Straße. Der 57-jährige Mann versuchte die Hunde zu trennen und ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 04:37

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Einmündung Lange Straße und Rosenstraße in Echte

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, OT Echte, Einmündung Lange Straße und Rosenstraße, Tatzeitpunkt: 28.05.2026, gegen 16:25 Uhr Zum angegebenen Zeitpunkt sei es bei der Einmündung Rosenstraße und Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Unfallverursacher sei mit seinem silbernen Mazda zunächst in die Lange Straße hineingefahren und habe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren