Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37589 Kalefeld - Echte, Wiesengrund

Tatzeit: 02.07.2026, 17:30 Uhr bis 03.07.2026, 13:20 Uhr

Der Fahrer eines bislang unbekannten gelben Fahrzeugs touchiert einen seitlich ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrer ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 3000EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorfall geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden (WSH).

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