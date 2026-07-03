PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung von Fensterscheiben - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Sudheim, Schuhstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 18.00 Uhr - Donnerstag, 02.07.2026, 10.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In dem Tatzeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag wurden insgesamt drei Fensterscheiben eines örtlich ansässigen Schuhgeschäftes auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 06:53

    POL-NOM: Freilaufender Hund beißt Fußgänger und seinen Hund

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Bergstraße, Donnerstag, 02.07.2026, 07.15 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 57-jähriger Mann ging mit seinem Hund am Donnerstagmorgen in der Bergstraße spazieren, als plötzlich ein anderer Hund unvermittelt auf den angeleinten Hund des 57-jährigen losging. Der Hund lief von einem nicht umzäunten Grundstück auf die Straße. Der 57-jährige Mann versuchte die Hunde zu trennen und ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 04:37

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Einmündung Lange Straße und Rosenstraße in Echte

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld, OT Echte, Einmündung Lange Straße und Rosenstraße, Tatzeitpunkt: 28.05.2026, gegen 16:25 Uhr Zum angegebenen Zeitpunkt sei es bei der Einmündung Rosenstraße und Lange Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Unfallverursacher sei mit seinem silbernen Mazda zunächst in die Lange Straße hineingefahren und habe ...

    mehr
  • 02.07.2026 – 12:05

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Nienoverer Weg, (Parkplatz Freibad), Sonntag, der 28.06.2026, 11:45 Uhr. Ein Fahrzeugführer aus dem Landkreis Greiz/Thüringen befuhr den Nienoverer Weg in Richtung Blumenstraße. Auf Höhe der Unfallstelle touchierte er, im Vorbeifahren, den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 63- jährigen aus Bodenfelde. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der verantwortliche PKW Fahrer später ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren