Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung von Fensterscheiben - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Sudheim, Schuhstraße, Mittwoch, 01.07.2026, 18.00 Uhr - Donnerstag, 02.07.2026, 10.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In dem Tatzeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag wurden insgesamt drei Fensterscheiben eines örtlich ansässigen Schuhgeschäftes auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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