Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und abgehauen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordring, Mittwoch, 01.07.2026, 16.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem nicht näher bekannten Fahrzeug die Straße "Nordring" in Richtung Göttinger Straße in Northeim. Hier touchierte sie einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Ford. Dieser erlitt Beschädigungen in Höhe von ca. 500 Euro. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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