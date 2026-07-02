PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und abgehauen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordring, Mittwoch, 01.07.2026, 16.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem nicht näher bekannten Fahrzeug die Straße "Nordring" in Richtung Göttinger Straße in Northeim. Hier touchierte sie einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Ford. Dieser erlitt Beschädigungen in Höhe von ca. 500 Euro. Anschließend entfernte sich die unfallverursachende Person unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 13:54

    POL-NOM: Diebstahl von Bargeld und einem Haustürschlüssel

    Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck OT Opperhausen, Tellerbeck, 22.06.2026, 22:00 Uhr bis 23.06.2026, 05:30 Uhr Bad Gandersheim (kli) In der Nacht von Montag auf Dienstag der vergangenen Woche kam es in der Straße Tellerbeck in Opperhausen zu einem Diebstahl aus dem Hausflur des Geschädigten. Unbekannte entwendeten den Haustürschlüssel sowie ein Glas mit ca. 50 Euro Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:41

    POL-NOM: Scheibe eingeschlagen und Handy entwendet - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, An der Ölmühle, Dienstag, 30.06.2026, 16.00 Uhr - 16.25 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstagnachmittag schlug mindestens eine unbekannte Person die Scheibe auf der Beifahrerseite eines VW Multivans ein und entwendete aus dem Fahrzeug ein Smartphone. Der Pkw wurde um 16.00 Uhr an einem Feldweg an der Ölmühle in Hardegsen geparkt. Als der 34-jährige Halter um ca. 16.25 Uhr zurück zu ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:35

    POL-NOM: Streit endet in Körperverletzung

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Dienstag, 30.06.2026, 22.45 Uhr NORTHEIM (mil) - Zwei Männer gerieten am Dienstagabend auf der Straße vor einem Mehrfamilienhaus in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim in Streit. Im Folge der verbalen Streitigkeit schlug ein 49-jähriger Mann zunächst mit einem Ast, danach mit den Händen auf den Kopf eines 30-jährigen Mannes ein. Anschließend bedrohte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren