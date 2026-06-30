POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, Montag, der 29.06.2026, 15:42 Uhr. Ein 26- jähriger PKW Fahrer aus Geesthacht befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.
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