Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L486

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim L486

Am Samstagabend, den 28.06.2026, gegen 20:40 Uhr kam es auf der Landstraße 486 im Bereich zwischen Bad Gandersheim und Dankelsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer Verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Kradfahrer die L486 aus Dankelsheim kommend in Fahrtrichtung Bad Gandersheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser im Kurvenbereich des Unfallortes nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in die Medizinische Hochschule Hannover verbracht. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. (Leb)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell