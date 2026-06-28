PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L486

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim L486

Am Samstagabend, den 28.06.2026, gegen 20:40 Uhr kam es auf der Landstraße 486 im Bereich zwischen Bad Gandersheim und Dankelsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer Verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Kradfahrer die L486 aus Dankelsheim kommend in Fahrtrichtung Bad Gandersheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser im Kurvenbereich des Unfallortes nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in die Medizinische Hochschule Hannover verbracht. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. (Leb)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 27.06.2026 – 09:20

    POL-NOM: Einbruch in Bäckereifiliale

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße 19a, Samstag, 27.06.2026, 00:44 - 01:31 Uhr, Nörten-Hardenberg (Gro) Im o.g. Tatzeitraum ereignete sich ein Einbruch in eine Bäckereifiliale in Nörten-Hardenberg. Es wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Wert entwendet. Mögliche Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-9148-0) zu melden. ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 09:12

    POL-NOM: Unfallflucht in Moringen

    Northeim (ots) - 37186 Moringen, Mannenstraße, Parkplatz, Donnerstag, 25.06.2026, 06:00 - 13:45 Uhr, Moringen (Gro) Im o.g. Zeitraum wurde ein Ford Fiesta beschädigt, der in der Mannenstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Unfallverursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 08:59

    POL-NOM: E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss benutzt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Medenheimer Straße, Freitag, 26.06.2026, 19:38 Uhr, Northeim (Gro) Ein 37-jähriger Duderstädter befuhr mit einem E-Scooter die Medenheimer Straße, obwohl er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin, sodass dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren