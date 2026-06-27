POL-NOM: Einbruch in Bäckereifiliale
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg,
Lauenförder Straße 19a, Samstag, 27.06.2026, 00:44 - 01:31 Uhr,
Nörten-Hardenberg (Gro)
Im o.g. Tatzeitraum ereignete sich ein Einbruch in eine Bäckereifiliale in Nörten-Hardenberg. Es wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Wert entwendet. Mögliche Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-9148-0) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell