POL-NOM: Einbruch in Bäckereifiliale

Northeim (ots) - 37186 Moringen, Mannenstraße, Parkplatz, Donnerstag, 25.06.2026, 06:00 - 13:45 Uhr, Moringen (Gro) Im o.g. Zeitraum wurde ein Ford Fiesta beschädigt, der in der Mannenstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Unfallverursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle ...

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