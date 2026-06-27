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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Moringen

Northeim (ots)

37186 Moringen,

Mannenstraße, Parkplatz, Donnerstag, 25.06.2026, 06:00 - 13:45 Uhr,

Moringen (Gro)

Im o.g. Zeitraum wurde ein Ford Fiesta beschädigt, der in der Mannenstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Unfallverursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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