POL-NOM: Unfallflucht in Moringen

Northeim (ots) - Northeim (Fi) - Am Donnerstag, dem 25.06.2026, kam es gegen 12.55 Uhr im Bereich des Scharnhorstplatzes in Northeim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Scharnhorstplatz aus Richtung Scharnhorststraße kommend. Nach dem Durchfahren einer ...

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