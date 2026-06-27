POL-NOM: Unfallflucht in Moringen
Northeim (ots)
37186 Moringen,
Mannenstraße, Parkplatz, Donnerstag, 25.06.2026, 06:00 - 13:45 Uhr,
Moringen (Gro)
Im o.g. Zeitraum wurde ein Ford Fiesta beschädigt, der in der Mannenstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Unfallverursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden.
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