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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss benutzt

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Medenheimer Straße, Freitag, 26.06.2026, 19:38 Uhr,

Northeim (Gro)

Ein 37-jähriger Duderstädter befuhr mit einem E-Scooter die Medenheimer Straße, obwohl er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin, sodass dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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