POL-NOM: E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss benutzt
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Medenheimer Straße, Freitag, 26.06.2026, 19:38 Uhr,
Northeim (Gro)
Ein 37-jähriger Duderstädter befuhr mit einem E-Scooter die Medenheimer Straße, obwohl er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Urinvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin, sodass dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.
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