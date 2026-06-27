POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss Fahrzeug geführt
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Nordring, Freitag, 26.06.2026, 14:00 Uhr,
Northeim (Gro)
Ein 38-jähriger Northeimer führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand und den Konsum von Drogen einräumte. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,40 Promille. Dem Beschuldigten wurde daher eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.
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