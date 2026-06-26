Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - Eine Person leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim (Fi) - Am Donnerstag, dem 25.06.2026, kam es gegen 12.55 Uhr im Bereich des Scharnhorstplatzes in Northeim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Scharnhorstplatz aus Richtung Scharnhorststraße kommend. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve übersah er eine linksseitig auf der Fahrbahn fahrende 33-jährige E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die E-Scooter-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 1.100 Euro.

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