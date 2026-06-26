Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rucksack aus Handwerkerfahrzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Northeim (Fi) - Am Mittwoch, dem 24.06.2026, kam es gegen 09.30 Uhr in der Breslauer Straße in Northeim zu einem Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Innenraum eines unverschlossenen Handwerkerfahrzeugs einen Rucksack samt Mobiltelefon. Das Fahrzeug war vor einem Wohnhaus an der Straße abgestellt.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 240 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Breslauer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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