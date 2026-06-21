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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung durch Faustschlag

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breite Straße, Sonntag der 21.06.2026, 01:25 Uhr

NORTHEIM (sch)

Aus bislang ungeklärter Ursache schlug der 43-jährige Beschuldigte dem 37-jährigen Opfer mit der Faust gegen den Oberkörper. Das Opfer klagte über Schmerzen. Der Beschuldigte stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen.

Gegen den 43-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen einfacher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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