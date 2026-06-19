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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Umfangreiches Versammlungsgeschehens anlässlich des AfD-Kreisparteitages

Northeim (ots)

MORINGEN (mil) -

Im Stadtgebiet Moringen, Landkreis Northeim, fand am 19. Juni 2026 ein Kreisparteitag des AfD-Kreisverbandes Northeim statt. Im Umfeld der Veranstaltung wurden durch mehrere zivilgesellschaftliche Bündnisse Gegendemonstrationen angemeldet. Von besonderer Bedeutung für die Lage ist die historische Prägung des Veranstaltungsortes.

Bereits am Abend des 18.06.2026 fand anlässlich des AfD-Kreisparteitages vorab eine Mahnwache der "Omas gegen Rechts" in der Gartenstraße statt. Diese verlief friedlich und störungsfrei.

Um kurz nach Mitternacht wurden mehrere auf die Fahrbahn in der Northeimer Straße aufgebrachte Schriftzüge festgestellt. Hierbei handelte es sich um Parolen mit beleidigendem Inhalt zum Nachteil der AfD. Eine Absuche im Nahbereich nach möglichen Verursachern verlief ohne Erfolg.

Um 00.47 Uhr wurde zudem auf der "Lange Straße/Ecke Scheunenstraße" eine verdächtige Flüssigkeit auf einer Fläche von ca. zwei Quadratmetern festgestellt. Eine umgehende Fahrbahnreinigung wurde durch eine Spezialfirma durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Freitag, den 19.06.2026 beteiligten sich etwa 600 Menschen an zwei Demonstrationen gegen den in der Stadthalle Moringen stattfindenden AfD-Kreisparteitag.

Ab 13.00 Uhr fand unter dem Motto "Fest der Begegnung für Demokratie, Vielfalt und Erinnerung" in der Straße "Lange Straße" bis in den Einmündungsbereich der Gartenstraße und der Straße "Zum Holzplatz" statt. Hieran beteiligten sich mehrere zivilgesellschaftliche Bündnisse. Die Versammlung wurde zum Teil von Streamern über YouTube begleitet. Hierbei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem der Streamer und einer Versammlungsteilnehmerin.

Ab 16.00 Uhr fand zudem eine zweite Versammlung mit etwa 400 Teilnehmenden in Form eines Aufzuges von der Amtsfreiheit in Moringen bis hin zur KZ-Gedenkstätte statt. Etwa eine Stunde später erreichte der Aufzug ihren Endpunkt und schloss sich dem Fest der Begegnung an.

Parallel versammelten sich zehn Personen an einer Sperrstelle in der Einmündung "Lange Straße/Waisenmauer". Diese Gruppe wurde als Spontanversammlung deklariert. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Beleidigung aus der Spontanversammlung zum Nachteil des Versammlungsleiters des Aufzuges. Anschließend wurde die Spontanversammlung als beendet erklärt. Die Personengruppe schloss sich dem AfD-Kreisparteitag an.

Um kurz nach 21.00 Uhr wurden die beiden angemeldeten Veranstaltungen durch die jeweiligen Leiter als beendet erklärt. Dank des kooperativen Verhaltens aller Beteiligten zog PD'in Vieth, Leiterin Einsatz der PI Northeim, eine rundum positive Bilanz des Einsatzgeschehens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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