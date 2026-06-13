POL-NOM: Verkehrsunfallflucht
Northeim (ots)
Northeim, Weinbergsweg, Freitag, 12.06.2026, zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den geparkten Pkw des Geschädigten mit seinem Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Vor Ort konnten Hinweise zum verursachenden Fahrzeug erlangt werden, die Ermittlungen dauern jedoch noch an. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.
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