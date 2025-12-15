PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Markplatz, Einbecker Weihnachtsdorf

Sonntag, 14.12.2025, 03:00 bis 03:30 Uhr

EINBECK (schu)

Bislang unbekannte Täterschaft schob gewaltsam die verriegelte Jalousie eines Marktstandes im Einbecker Weihnachtsdorf auf und entwendete eine geringe Anzahl an Spirituosen.

Es entstand Entwendungsschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können und/oder im tatkritischen Zeitraum verdächtige Umstände auf dem Weihnachtsmarktgelände wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beider Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 15.12.2025 – 02:04

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - 37586 Dassel, Ilmestraße 1c, Kundenparkplatz Samstag, 13.12.2025, 10:15 Uhr bis 10:30 Uhr EINBECK (schu) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführender beschädigte vermutlich beim Ausparken mittels derzeit unbekannten Kraftfahrzeugs den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Ford des 50-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführende unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 02:02

    POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

    Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Dr.-Friedrich-Uhde-Straße Sonntag, 14.12.2025, 01:18 Uhr EINBECK (schu) Ein 41-jähriger Einbecker fiel mit seinem Fahrrad durch seine unsichere Fahrweise einer Funkstreifenbesatzung auf. Im Verlauf der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht einer nicht unerheblichen Alkoholbeeinflussung und damit einhergehende Einschränkung der Fahrtüchtigkeit. Eine freiwillige Atemalkoholmessung wurde vom Radfahrer abgelehnt. In Zuge dessen sollte ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 08:30

    POL-NOM: Verkehrsunfall ohne gültige Fahrerlaubnis

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bahnhofstraße / Güterbahnhofstraße, Samstag, 13.12.2025, 20:50 Uhr, Northeim (Gro) Am Samstag, den 13. Dezember 2025, ereignete sich gegen 20:50 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Bahnhofstraße / Güterbahnhofstraße. Ein 18-jähriger Moringer befuhr mit seinem Pkw Ford Fiesta die Güterbahnhofstraße und wollte auf die Bahnhofstraße einbiegen. Hier übersah er ...

    mehr
