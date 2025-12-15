PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Dr.-Friedrich-Uhde-Straße

Sonntag, 14.12.2025, 01:18 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 41-jähriger Einbecker fiel mit seinem Fahrrad durch seine unsichere Fahrweise einer Funkstreifenbesatzung auf.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht einer nicht unerheblichen Alkoholbeeinflussung und damit einhergehende Einschränkung der Fahrtüchtigkeit. Eine freiwillige Atemalkoholmessung wurde vom Radfahrer abgelehnt. In Zuge dessen sollte dieser der Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe zugeführt werden. Hierbei sperrte sich dieser so erheblich, dass er zu Boden geführt und fixiert werden musste. Hierbei wurde ein Polizeivollzugsbeamter leicht verletzt.

Bei dem Radfahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und im Anschluss die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Der Einbecker muss sich nunmehr wegen Verdacht der Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

