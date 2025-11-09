Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsteilnehmer berauscht und ohne Führerschein mit einem Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37574 Einbeck/Opperhausen, Ahlshäuser Straße, Zeit 09.11.2025, 03:16 Uhr. Am Sonntag um 03:16 Uhr wurde durch die Polizei Bad Gandersheim ein 25-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Ahlshäuser Straße in Opperhausen angehalten und kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen. Ein entsprechend durchgeführter Atemalkoholtest sowie Urinvortest bestätigen den Verdacht in beiden Fällen. Ferner nutzt der 25-jährige sein Kleinkraftrad ohne entsprechenden Versicherungsschutz und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

