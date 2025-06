Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer durch Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, K414, zw. Suterode und Levershausen, Sonntag, 15.06.2025, gegen 11:00 Uhr

KATLENBURG (shei) - Ein 46-jähriger Northeimer befährt mit seinem Motorrad die K414 aus Suterode kommend in Richtung Levershausen. Im Bereich einer Kurve kommt dieser von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Durch den Sturz wird der Motorradfahrer leicht verletzt und mit einem RTW zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entsteht ein Sachschaden von ca. 1500,- EUR.

