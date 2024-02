Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus, Willershausen

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, OT Willershausen, Fürst-Wildrich-Straße. Tatzeit: Samstag, 09.02.2024, 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft drang gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Fürst-Wildrich-Straße ein. Die Abwesenheit der Hauseigentümer wurde ausgenutzt, die Zimmer durchwühlt und Bargeld und andere persönliche Sachen entwendet. Anwohner aus Willershausen, insbesondere aus der Fürst-Wildrich-Straße, werden gebeten, Hinweise über verdächtige Personen und Fahrzeuge- auch an den Vortagen der Tatausführung-, an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahl aufgenommen.

