Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Northeim (ots)

Northeim, Mittwoch, 22.06.2022, 06.45 Uhr

NORTHEIM (Wol) - 47-jähriger Mann vermisst.

Der 47-Jährige verließ am Mittwoch, den 22.06.2022 gegen 06.45 Uhr die Wohnung und wurde um 07.30 Uhr am Bahnhof in Northeim gesehen.

Der Mann leidet an einer Demenz und ist zudem stumm. Außerhalb seines gewohnten Umfeldes ist von einer Orientierungslosigkeit auszugehen.

Beschreibung:

47 Jahre, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, leichter Bauchansatz, schwarz-graues Haar, kurzes volles Haar.

Bekleidung:

Blaues T-Shirt, hellgraue Jogginghose, schwarze Turnschuhe mit auffälligem roten Innenfutter.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 7005 0.

