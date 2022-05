Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall nach Nötigung im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, L 525, Willershausen - Westerhof, Sonntag, 15.05.22, 11.50 Uhr KALEFELD (schw) - Am Sonntag, 15.05.22, gegen 11.50 Uhr kam es im Bereich der L525 zwischen den Ortschaften Willershausen und Westerhof zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Diesem Unfall vorausgegangen war nach Angaben eines Unfallbeteiligten eine Nötigung im Straßenverkehr. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Hardegsen und ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Kalefeld befuhren in dieser Reihenfolge hintereinander die L525 aus Richtung Echte kommend in Richtung Willershausen. In Höhe der Ortschaft Oldershausen reduzierte der 67-jährige aufgrund einer vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h seine Geschwindigkeit. Da die Geschwindigkeit des 62-jährigen vermutlich geringer als die vorgeschriebenen 60 km/h war, wurde dieser von dem 67-jährigen überholt. Ob der 62-jährige während des Überholvorgangs seine Geschwindigkeit wieder erhöhte, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Nach dem Überholvorgang des 67-jährigen verlangsamte dieser seine Geschwindigkeit bis zum Stillstand, um vermutlich den 62-järigen zur Rede zu stellen. Der 62-järhge ließ sich jedoch auf kein Gespräch ein und setzte seine Fahrt in der Folge fort. Nach kurzer Zeit schloss der 67-jährige mit seinem Pkw wieder zu dem Pkw des 62-jährigen auf und überholte diesen erneut. Im weiteren Verlauf bremste der 62-jährige seinen Pkw vor dem Pkw des 67-jährigen so stark ab, dass trotz einer Gefahrenbremsung ein Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw nicht verhindert werden konnte. Hierdurch entstanden an beiden Pkw Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 12.500,- EUR. Nach dem Zusammenstoß stieg der 62-jährige aus seinem Pkw aus und versuchte die Tür des Pkw von dem 67-jährigen zu öffnen. Hierbei beleidigte und bedrohte dieser den, sich im Pkw eingeschlossenen 67-jährigen. Zu dem Unfallort herannahende Ersthelfer verhalfen dazu, dass der 62-jährige vom Pkw des 67-jährigen abließ. Gegen den 62-jährigen wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde eine Unfallanzeige aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell