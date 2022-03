Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 63-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Osteroder Straße / Bundesstraße 241, Sonntag, 27.03.2022, 16.30 Uhr

KATLENBURG (Wol) - Führerschein beschlagnahmt.

Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei Northeim einen 63-jährigen Fahrzeugführer aus Hörden am Harz. Dieser befuhr mit seinem Pkw Opel die Osteroder Straße in Katlenburg.

Bei der Kontrolle wurde eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Bei der Kontrolle kam ein Wert von 1,93 Promille raus. Die Folge waren eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. Zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

