Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abkommen von der Fahrbahn

Uslar (ots)

Hardegsen, zw. Ellierode und Hettensen, Hettenser Straße (Kreisstraße 557), Freitag, 10.12.2021, 23.59 Uhr

HARDEGSEN (Fie) - Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn mit drei verletzten Personen

Ein 18-jähriger Mann aus Moringen befuhr mit seinem Pkw VW die Hettenser Straße (Kreisstraße 557). In seinem Fahrzeug befanden sich weiterhin eine 14 und 16 Jahre alte Mitfahrerin. In einer Linkskurve gerät der Pkw des Fahrzeugführers aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und prallt frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Alle Fahrzeuginsassen werden durch den Unfall verletzt. Die beiden Mitfahrerinnen werden mittels Rettungswagen in Göttinger Krankenhäuser verbracht. Der Pkw des 18-jährigen Fahrzeugführers war nicht mehr fahrbereit. Durch den Verkehrsunfall wurden weiterhin ein Leitpfosten, sowie ein Baum beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

