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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei stellt mutmaßlichen Cannabis-Handel und Fahrt unter Drogeneinfluss fest

Lindhorst (ots)

(Thi) In der Nacht zu Sonntag, 02.08.2026, hat die Polizei im Bereich Lindhorst Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aufgenommen.

Gegen 02:30 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf zwei Pkw, deren Insassen mutmaßlich Cannabis konsumierten und beabsichtigten, anschließend mit den Fahrzeugen loszufahren.

Bei der Überprüfung vor Ort konnte ein Pkw fahrend festgestellt und wenig später im Bereich einer Wohnanschrift kontrolliert werden. Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich im Rahmen der Kontrolle deutliche Hinweise auf eine Beeinflussung durch Cannabis. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Im Fahrzeug konnten die Einsatzkräfte zudem mehrere Behältnisse mit Cannabis sowie cannabisähnliche Substanzen auffinden. Aufgrund der aufgefundenen Mengen und weiterer Gegenstände ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Handel mit Betäubungsmitteln.

Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Durchsuchung des Fahrzeugs sowie der beteiligten Personen an. Hierbei wurden neben Cannabis und Haschisch auch mutmaßliche Handelsutensilien, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie mehrere Mobiltelefone sichergestellt.

Gegen den 19-jährigen Fahrer sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 17 und 19 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis eingeleitet. Gegen den Fahrer wird zudem wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.

Die sichergestellten Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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