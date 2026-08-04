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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Baumaschinen an Stadthäger Schule - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende mehrere Baugeräte von einer Baustelle an der Integrierten Gesamtschule Schaumburg in der Schachtstraße in Stadthagen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Freitag, dem 31.07.2026, gegen 15:00 Uhr, und Montag, dem 03.08.2026, gegen 07:30 Uhr. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem verschlossenen Baucontainer und entwendeten daraus insgesamt acht Baugeräte.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 4000 Euro.

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Integrierten Gesamtschule Schaumburg beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Baugeräte geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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