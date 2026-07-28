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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Angebliche Messerschleifer stehlen Bargeld aus Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) Am Freitagvormittag (24.07.2026) kam es im Hedwig-Sophien-Weg in Rinteln zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. Dabei erbeutete eine bislang unbekannte Frau 70 Euro Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich eine bislang unbekannte Frau und ein bislang unbekannter Mann unter dem Vorwand, Messerschleifarbeiten anbieten zu wollen, gegen 10:15 Uhr Zutritt zu einer Wohnung. Während der Bewohner kurzzeitig in einen Nebenraum ging, entwendete die Frau offenbar 70 Euro Bargeld aus einer Schublade. Anschließend verlangte die Frau fünf Euro für die angeblich erbrachte Schleifdienstleistung. Die beiden Personen entfernten sich anschließend mit einem silberfarbenen VW Touran mit Cloppenburger-Kennzeichen (CLP) in unbekannte Richtung.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagvormittag im Bereich des Hedwig-Sophien-Weges verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Personen beziehungsweise dem silberfarbenen VW Touran geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 9646-0 bei der Polizei Rinteln zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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