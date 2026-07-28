Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rucksack aus Pkw an Nienburger Friedhof gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montagvormittag (27.07.2026) kam es auf dem Parkplatz am Friedhof Nordertor an der Verdener Straße in Nienburg zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Person zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr die Seitenscheibe der Beifahrertür eines dort abgestellten Fiat Panda ein. Anschließend entwendete die Person einen auf dem Beifahrersitz liegenden Rucksack und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofs Nordertor an der Verdener Straße gemacht haben oder Hinweise zu der bislang unbekannten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 92120 bei der Polizei Nienburg zu melden.

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