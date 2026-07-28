Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl einer Geldbörse in Rintelner Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) wurde einer 82-jährigen Frau in einem Supermarkt an der Großen Tonkuhle in Rinteln die Geldbörse gestohlen.

Die Frau befand sich gegen 16:15 Uhr zum Einkaufen in einem dortigen Aldi-Markt. Während des Einkaufs hing ihre Tasche über ihrem Arm. Eine bislang unbekannte Person entwendete daraus unbemerkt die mitgeführte Geldbörse. Darin befanden sich unter anderem Bargeld und persönliche Dokumente.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich des Aldi-Marktes an der Großen Tonkuhle verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der bislang unbekannten Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 96460 bei der Polizei Rinteln zu melden.

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