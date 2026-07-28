Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rasenmäher aus Grundstückseinfahrt in Meerbeck gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Meerbeck (ots)

(Thi) Am Montagnachmittag (27.07.2026) wurde in Meerbeck ein Rasenmäher aus einer Grundstückseinfahrt an der Gallhöfer Weide entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 70-jähriger Mann den Rasenmäher gegen 15:45 Uhr nach der Nutzung in der Grundstückseinfahrt ab und begab sich anschließend zurück in den Garten. Kurz darauf hörte er die Melodie eines Schrotthändlers. Als er wenig später zur Einfahrt zurückkehrte, stellte er fest, dass der Rasenmäher im Wert von etwa 300 Euro entwendet worden war.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gallhöfer Weide in Meerbeck gemacht haben oder Angaben zu einem Schrottfahrzeug bzw. zu einer Person machen können, sich unter der Telefonnummer 05721 98220 bei der Polizei Stadthagen zu melden.

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