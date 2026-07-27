Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Spanngurte von Sattelauflieger in Rinteln entwendet - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) In der Zeit von Donnerstag, 16.07.2026, 14:35 Uhr, bis Freitag, 17.07.2026, 05:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Braasstraße in Rinteln zu einem Diebstahl aus einem Sattelauflieger.

Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere Spanngurte aus unverschlossenen Boxen im vorderen Bereich eines dort abgestellten Sattelaufliegers. Bei den Spanngurten handelt es sich um rote Gurte mit der schwarzen Aufschrift "Morschhäuser Transporte".

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden möglicherweise weitere Spanngurte durch die unbekannten Täter angeschnitten und dadurch beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf knapp 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Braasstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Spanngurte geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 9646-0 bei der Polizei Rinteln zu melden.

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