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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall beim Überholen auf der Hannoverschen Straße - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Nienburg (ots)

(Thi) Am Samstag, 25.07.2026, kam es gegen 14:58 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Nienburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Dabei entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Hannoversche Straße in Richtung Langendamm. Der bislang unbekannte Fahrer eines weiteren Pkw überholte das vorausfahrende Fahrzeug über eine Rechtsabbiegespur. Als der Überholende wieder vor dem überholten Pkw einscheren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug, dessen Fahrer gerade von rechts kommend auf die Hannoversche Straße einbiegen wollte.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet insbesondere den Fahrer eines Mercedes, der sich zum Unfallzeitpunkt unmittelbar hinter den beiden Unfallbeteiligten befunden haben soll, sich als wichtiger Zeuge bei der Polizei zu melden.

Auch weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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