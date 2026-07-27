Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Stadthagen - Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Samstag, 25.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz im Bereich der Straße An der Bornau in Stadthagen.

Ein ordnungsgemäß abgestellter BMW Mini Aceman E wurde vermutlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren beschädigt. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Stadthagen hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05721 98220 bei der Polizei Stadthagen zu melden.

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