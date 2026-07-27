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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand in Werkstatt eines Autohauses in Stolzenau-Nendorf

Stolzenau/Nendorf (ots)

(Thi) Am Sonntag, 26.07.2026, kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Brand in der Werkstatt eines Autohauses in der Hauptstraße in Stolzenau-Nendorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Mitarbeiter des Autohauses den Brand in der Werkstatt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung ein Fenster einschlagen.

Als Brandort konnte nach ersten Erkenntnissen eine Werkbank ausgemacht werden. Auf dieser hatte sich eine Gummimatte befunden, auf der zuvor ein Heißluftföhn abgelegt worden war. Durch die Hitze des Gerätes verschmolz die Gummimatte und geriet anschließend in Brand.

Personen wurden durch das Brandgeschehen nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln liegen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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