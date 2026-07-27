Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Brand in Werkstatt eines Autohauses in Stolzenau-Nendorf
Stolzenau/Nendorf (ots)
(Thi) Am Sonntag, 26.07.2026, kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Brand in der Werkstatt eines Autohauses in der Hauptstraße in Stolzenau-Nendorf.
Nach bisherigen Erkenntnissen meldete ein Mitarbeiter des Autohauses den Brand in der Werkstatt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung ein Fenster einschlagen.
Als Brandort konnte nach ersten Erkenntnissen eine Werkbank ausgemacht werden. Auf dieser hatte sich eine Gummimatte befunden, auf der zuvor ein Heißluftföhn abgelegt worden war. Durch die Hitze des Gerätes verschmolz die Gummimatte und geriet anschließend in Brand.
Personen wurden durch das Brandgeschehen nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Polizei Stolzenau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln liegen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor.
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