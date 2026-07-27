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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Kinderheim in Lüdersfeld - Tresor mit Bargeld entwendet

Lüdersfeld (ots)

(Thi) In der Zeit von Samstag, 25.07.2026, 22:30 Uhr, bis Sonntag, 26.07.2026, 08:54 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohngruppe eines Kinder- und Jugendheims in Lüdersfeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte eine bislang unbekannte Person ein Fenster des Gebäudes in der Straße Am Hülsebrink auf und verschaffte sich so Zutritt zu einem Büroraum. Dort wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Stadthagen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 05721 98220 bei der Polizei Stadthagen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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