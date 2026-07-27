Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Tödlicher Verkehrsunfall mit drei Pkw auf der B215/B441 bei Leese
Leese/Stolzenau (ots)
(Thi) Am Samstag, 25.07.2026, ereignete sich gegen 19:02 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 215/441 zwischen Leese und Stolzenau. Bei dem Unfall waren drei Pkw beteiligt. Drei Personen erlitten tödliche Verletzungen.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw die B215/B441 aus Richtung Leese kommend in Fahrtrichtung Stolzenau. Dabei soll er mit überhöhter Geschwindigkeit und in starken Schlangenlinien gefahren sein. Am Ende einer Geraden touchierte der 66-Jährige den entgegenkommenden Pkw einer 69-jährigen Frau. Diese konnte durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die 69-Jährige sowie ihr 71-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
Im weiteren Verlauf kollidierte der 66-Jährige frontal mit einem hinter dem Pkw der 69-Jährigen fahrenden Pkw. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug des 66-Jährigen.
Der 66-jährige Fahrer sowie die beiden Insassen des dritten beteiligten Pkw, ein 63-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau, erlitten bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 215/441 für etwa fünf Stunden voll gesperrt werden. Eine Verkehrswarnmeldung wurde veranlasst. Die objektive Unfallaufnahme wurde durch den Verkehrsunfalldienst (VUD) Hannover unterstützt.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
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