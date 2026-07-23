Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Heemsen - Wohnmobil gerät auf der B209 von Fahrbahn ab und fährt in den Straßengraben - Sachschaden entstanden

Heemsen (ots)

(KEM) In der Nacht zu Donnerstag (23.07.2026) kam es auf der Bundesstraße 209 nahe Heemsen zu einem Alleinunfall mit einem Wohnmobil.

Gegen 01:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Weser-Aue mit seinem Wohnmobil die B209 aus Richtung Stöcken kommend in Fahrtrichtung Gadesbünden. In Höhe der Ortschaft Anderten geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache mit der rechten Seite in den angrenzenden Grünstreifen.

Der Versuch des Fahrers, das Wohnmobil wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken, scheiterte, woraufhin das Fahrzeug im seitlichen Straßengraben zum Stillstand kam.

Der 59-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Wohnmobil entstand jedoch Sachschaden, der nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 15.000 Euro beziffert wird.

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